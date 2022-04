Elia Viviani kan juichen op de Nations Cup in Glasgow, 19-jarige Vandenbranden breekt Belgisch record

Elia Viviani won dit jaar tot dusver één keer op de weg en nu ook in de Nations Cup. Vandenbranden zorgde daar voor een nieuw Belgisch record.

Laat ons eerst wijzen op de finaleplaatsen die twee Belgen behaalden vrijdag in Glasgow. Dat gebeurde in de afvallingskoersen: de 21-jarige Tuur Dens speelde het klaar bij de mannen, de 20-jarige Katrijn De Clercq bij de vrouwen.

De afvallingskoers bij de mannen werd gewonnen door niemand minder dan Elia Viviani. Dens strandde in die finale op een zestiende plek. De Clercq werd in de vrouwenfinale veertiende. Zonder een valpartij had er voor haar wel meer ingezeten.

RECORD VAN CORNU VAN DE TABELLEN

Geen finaleplek voor Noah Vandenbranden, maar wel een Belgisch record. De 19-jarige renner reed de beste Belgische tijd ooit op de individuele achtervolging: 4'17"074. Vandenbranden brak zo het record van Dominique Cornu.