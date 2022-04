Evenepoel niet bezorgd over pollen en vermijdt grootspraak over eigen vorm: "Liefst met ploeg eerste plek behalen"

De pollen waar hij woensdag last van had, vreest Remco Evenepoel niet meer. Grootspraak over de eigen vorm is bij hem ook niet te horen in aanloop naar Luik-Bastenaken-Luik.

Evenepoel vertelde op de persbabbel van Quick-Step hoe hij naar deze periode had toegewerkt en hoe goed hij overeenkomt met Alaphilippe. Dat kunt u HIER nog eens lezen. Ook het thema van zijn pollenallergie kwam aan bod. Daar had hij woensdag last van. "Ik heb dit al van kleins af, dus het is niets nieuws voor mij. Ik was vergeten om mijn medicatie te nemen, maar nu is alles weer oké. Ik ben wel blij dat het zondag goed weer zal zijn."

NOG GEEN KLASSIEKE ZEGE

Ook een thema dezer dagen bij Quick-Step: de druk op het team. "De ploeg zit in een lastige situatie omdat we nog geen klassieker gewonnen hebben. Het is nu ook niet dat we niet meedoen, we zitten er wel dicht bij. Of ik zelf de benen heb om te winnen? Zo'n vraag heeft me vorig jaar serieus genekt, ik ga daar voorzichtig op antwoorden", lacht Evenepoel.

"Hopelijk blijven we van pech gespaard", gaat hij vervolgens verder. "Als er fouten gemaakt worden, zal ik het dan enkel mezelf kunnen verwijten. Liefst willen we met de ploeg die eerste plek behalen, dat is een feit, maar je kan niet alles winnen."