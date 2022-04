Op naar een duel? "Ik vrees voor Van Aert op het einde, Luik perfect op profiel van Evenepoel afgestemd"

Wout van Aert en Remco Evenepoel starten zondag nog eens in eenzelfde koers. Krijgen we een duel en wie maakt het meest kans om te winnen?

Die vragen tracht Jan Boone, inspanningsfysioloog aan de Universiteit van Gent, te beantwoorden in Het Laatste Nieuws. "Van Aert kan een heel hoog vermogen leveren, ook bij inspanningen die langer duren dan vijf minuten. Zijn anaerobe drempel ligt erg hoog. Dat hebben we gezien in de Tour en in Parjis-Nice. Daarmee vergeleken biedt Luik-Bastenaken-Luik kortere inspanningen bij erg hoge wattages."

Wat betekent dat dan juist? "Daar speelt de verhouding vermogen/gewicht in het nadeel van Van Aert. Vooral omdat die inspanningen herhaaldelijk moeten worden geleverd. Ik ben benieuwd." Kan Van Aert in aanmerking komen voor de zege? "Ik vrees op het einde, wanneer er gedemaareerd wordt op La Redoute en nog een keer op de Côte de la Rouche aux Faucons."

© photonews

Een heel ander verhaal is het bij Remco Evenepoel, die dan wel geen sprint achter de hand heeft, maar wel een parcours op zijn maat vindt. "Luik is perfect op zijn profiel afgestemd. Bij inspanningen tussen drie en tien minuten haalt hij de hoogste verhouding vermogen/gewicht in het peloton. Weinig renners die daar hun voet naast kunnen zetten."