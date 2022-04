Evenepoel laat nog niet in zijn kaarten kijken en wijst vooral naar steun van de ploeg: "Blij dat ik eindelijk hier kan zijn"

Remco Evenepoel was van plan om te genieten van zijn eerste Luik-Bastenaken-Luik. Zijn kaarten hield hij wel nog dicht bij de borst.

Het lijkt wel een koers voor hem en eindelijk stond hij ook aan de start. "Ik ben heel gelukkig dat ik eindelijk hier kan zijn. Het is al drie jaar dat ik er aan dacht om mijn debuut te maken in de Ardennenklassiekers, maar het heeft wat tijd gekost."

ZWARE FINALE

Opnieuw zijn Evenepoel en Julian Alaphilippe de twee kopmannen van Quick-Step en dan is het steeds de vraag wie rijdt voor de prijzen. "Of Julian in dienst van mij gaat aanvallen of ik in dienst van Julian? Dat ga ik niet vertellen. We kennen de beelden van de finale. Die zal zwaar zijn, maar we hebben ook de ploeg om die aan te kunnen."

Evenepoel gelooft dus in de sterkte van Quick-Step, ondanks de moeizame klassieke campagne die het meemaakt. "De ploeg rijdt in dienst van ons twee. Het is de ploeg die ons ondersteunt. Zonder de andere renners in ons team kunnen we niet in de finale geraken."