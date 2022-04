Hermans wist niet eens dat hij voor historische 2de plek spurtte: "Ik had goede benen, Remco had uitstekende benen"

Deze keer is het Quinten Hermans in de hoofdrol van het sprookje van Intermarché. Remco Evenepoel bleef hem voor in Luik-Bastenaken-Luik, hij was dan ook wel de enige.

"Mijn positie op La Redoute en Roche aux Faucons was goed. Ik had goede benen, Remco had uitstekende benen. Eens ik gelost was op Roche aux Faucons, was het mijn tactiek om te overleven en te sprinten. Een renner van Bahrein bracht me terug. Ik weet dat mijn sprint niet slechter wordt aan het eind van een lange koers", deed Quinten Hermans het relaas van zijn finale.

Ik wilde het wiel van Wout van Aert volgen

In die sprint was zijn aanpak klaar en helder. "Ik wilde het wiel van Wout volgen, maar een andere renner wilde dat ook absoluut. Ik versnelde met tweehonderd meter te gaan en kwam niet in de wind. Daarna kreeg ik een kleine push en was ik onmiddellijk tweede. Alle puzzelstukjes vielen in mekaar, zoals dat al de hele dag het geval was."

Zijn tweede plek is het beste resultaat ooit van een renner van Intermarché-Wanty-Gobert in een Monument. "Ik had aan de aankomst tien minuten nodig om te beseffen dat Luik-Bastenaken-Luik een Monument is. Daar zijn er maar vijf van, zeker? Ik moet het nog even laten bezinken. Het is heel speciaal."

Ik wist niet of Vlasov al was teruggehaald

Het strafste is dat hij dan nog niet eens wist dat hij voor die - voor zijn ploeg historische - tweede plaats spurtte. "Ik wist niet of Vlasov al was teruggehaald. Ik was niet aan het denken aan een bepaalde positie. Ik dacht dat we misschien spurtten voor de derde plek, maar ik was volledig leeg in het tweede deel van Roche aux Faucons en wist niet wat de koerssituatie was."

Is er niet ook een klein tikkeltje teleurstelling omdat het geen zege werd? "Je kunt zeggen: als Remco niet is, sprint ik voor de overwinning. Maar ik geloof niet in die dingen. Als Remco niet voorop was geweest, was het ook niet zo'n gecontroleerde koers. Door Remco ben ik tweede geworden, zo kan je het ook bekijken."

De prestatie van Hermans blijft opvallend, want enkele dagen geleden in de Waalse Pijl was hij minder goed. "In de Ronde van het Baskenland ben ik ziek geworden. Ik heb de fiets dan zes dagen aan de kant moeten laten. Mijn vorm daar was heel goed, maar sindsdien kende ik ups en downs. De ene dag was goed, de volgende slecht. Ik had de koers van woensdag nodig om me op Luik-Bastenaken-Luik voor te bereiden."