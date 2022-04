Tactisch plan van Van Aert spreekt voor zich in Luik: "Voor mij is dit de gemakkelijkste klassieker om te rijden"

Wout van Aert is er dus bij in Luik-Bastenaken-Luik. Het is wel duidelijk hoe hij het tactisch gaat aanpakken in 'La Doyenne'.

Eerste voorwaarde om in Luik goed voor de dag te komen, was om fris aan de start te staan en dus goed te recuperen na het vorige Monument. "Het was in Parijs-Roubaix moeilijk om te weten wat ik moest verwachten, maar gelukkig is alles goed uitgedraaid. Het was een grote verrassing voor mij dat ik podium kon rijden. In de eerste twee dagen na Parijs-Roubaix voelden de benen niet goed aan."

Ik zal proberen om de beste klimmers te volgen

Gelukkig volgde er snel beterschap. "Vanaf woensdag probeerde ik om de knop om te draaien en met goede trainingen te focussen op Luik-Bastenaken-Luik. Voor mij is dit de gemakkelijkste klassieker om te rijden", verwijst Van Aert naar het tactische plaatje. "Het zal natuurlijk zwaar zijn, maar tactisch moet je je weinig vragen stellen. Ik zal proberen om de beste klimmers te volgen en er te staan in de finale als het mogelijk is."

Velen zijn benieuwd naar wat Van Aert kan in zo'n zware eendagskoers van dit niveau. Het is wel te hopen dat hij niet de enige van Jumbo-Visma is die present tekent op de sleutelmomenten. "We proberen met Jonas Vingegaard en mezelf in de finale te geraken. Als we de laatste klim kunnen overleven en in de kopgroep geraken, hebben we hopelijk een renner meer vooraan dan sommige andere ploegen."