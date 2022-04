Iljo Keisse haalt journalist door de mangel: "Van het eeuwige probleem naar de wereldtop ... in twee weken tijd"

Straf nummertje dat Remco Evenepoel opvoerde in Luik-Bastenaken-Luik. En dus was er ook onder analisten en journaille veel lof.

Iedereen is het er roerend over eens: de zege van Remco Evenepoel was prachtig, de manier waarop zo mogelijk nog meer.

Maar enkele weken geleden was er nog veel kritiek op Remco Evenepoel, bij het niet-winnen van een koers bijvoorbeeld.

Van het eeuwige probleem (bij een 22 jarige die net komt piepen) naar de wereldtop… Het kan snel gaan hè Wim! #draaienmetdewind pic.twitter.com/hK3laVPnDi Iljo Keisse (@IljoKeisse) April 24, 2022

Het inspireerde ploegmaat Iljo Keisse tot een vlammende tweet, waarin hij twee artikels over Evenepoel met elkaar vergeleek.

"Van het eeuwige probleem (bij een 22 jarige die net komt piepen) naar de wereldtop. Het kan snel gaan hé, Wim. En dat op twee weken tijd ..."