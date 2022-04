Tim Declercq looft de hoogdag van QuickStep-Alpha Vinyl: "Mooiste zege met de ploeg"

Remco Evenepoel zette de kers op de taart van het voorjaar van QuickStep-Alpha Vinyl.

Net na de finish was duidelijk te zien hoe groot de ontlading was. Niet alleen bij de entourage van Remco Evenepoel, maar ook bij QuickStep-Alpha Vinyl in het algemeen.

“Na alle kritiek en de pech van de voorbije weken is dit misschien de mooiste ploegzege die ik ooit heb meegemaakt”, zei Tim Declercq na afloop aan Het Nieuwsblad. “Echt schitterend. Het is een emotioneel moment voor iedereen.”

“We hadden het op de verkenning al gezegd: dit is de plek waar Remco een gat zou kunnen slaan. Hij was duuzd man sterk vandaag. Onze laatste kans om een voorjaarskoers te winnen en dan doet hij het nog ook, ongelooflijk.”