België boven: Wout van Aert en Remco Evenepoel zetten België opnieuw op één in de wereldranglijst

Op de nieuwe UCI-ranking doen de Belgen het goed. Beter dan de laatste jaren zelfs, en dat levert ook op in het landenklassement.

Individueel blijft Tadej Pogacar op kop staan, maar Wout van Aert heeft met zijn podiumplek in Luik-Bastenaken-Luik wel de tweede plek overgenomen van Primoz Roglic.

Beste land

Remco Evenepoel van zijn kant steeg van 6 naar 4, waardoor we voor het eerst sinds 2016 twee Belgen in de top-5 hebben.

Met Matej Mohoric staan er drie Slovenen in de top-5. In het landenklassement zijn de Belgen door een prima week wel over Slovenië gesprongen.