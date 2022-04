Egan Bernal timmert aan de weg terug: "Weldra naar Europa om te revalideren en te trainen"

Eind januari botste Egan Bernal in Colombia aan hoge snelheid op een geparkeerde bus. De Tour-winnaar van 2019 liep daarbij meerdere breuken op. Tot dusver revalideerde de renner van Ineos Grenadiers in zijn thuisland, maar daar komt weldra verandering in.

In een gesprek met Bici.pro geeft Egan Bernal (25) aan dat hij volgende week de oversteek maakt naar Europa. "Ik zal er mijn revalidatie verderzetten en de fietstrainingen hervatten." De Colombiaan is vastbesloten zijn plekje in het peloton terug op te eisen. Een exacte datum kan en wil hij niet kleven op zijn comeback. Ondertussen wandelt de onfortuinlijke Colombiaanse renner nog steeds met een wandelstok. "Het is leuk en je zou het zelfs elegant kunnen noemen, maar ik zal blij zijn als ik zonder die stok kan lopen. Dat is de eerste stap. De volgende stap is om zonder ongemakken terug op de pedalen te kunnen staan. Daar kijk ik naar uit", besluti Bernal.