Tim Merlier geeft toe dat interesse van QuickStep-Alpha Vinyl er is: "Het financiële speelt mee"

Tim Merlier mag terugblikken op een goed voorjaar, al komt het forfait door een blessure voor de Giro werd hard binnen.

Merlier zet nu alles op alles om zo snel mogelijk te herstellen van de elleboogblessure. “Ik kan nu de knop omdraaien en me voorbereiden op het Belgisch kampioenschap. En eventueel de Tour de France, als de ploegleiding mij selecteert”, zegt Merlier aan WielerFlits. Al moet Merlier dit jaar ook denken aan zijn toekomst, want zijn contract bij Alpecin-Fenix loopt eind dit jaar af. Ook Patrick Lefevere heeft interesse.

“Dat ontken ik niet. Maar in alle oprechtheid, ik wilde de voorbije weken in eerste instantie focussen op het voorjaar en ben nog niet bezig geweest met een nieuw contract. Ik heb er alle vertrouwen in dat mijn management daar nu stilaan werk van gaat maken. Of geld het belangrijkste is? Ik word dertig, dus het financiële speelt mee. Het zou flauw zijn daarover te liegen. Maar het sportieve is voor mij belangrijker.”

De kwaliteit gaat voor Merlier boven de kwantiteit zo zegt hij nog. “Ik wil financieel niet het onderste uit de kan halen om nog een paar jaar uit te bollen. Laat dat duidelijk zijn. Door de coronacrisis is dit trouwens nog maar mijn tweede fulltime wegseizoen. Ik heb het gevoel dat ik nog progressie kan boeken. Of er nog een kans bestaat dat ik bij Alpecin-Fenix blijf? Zeker. Zoals ik al zei, er is nog niets beslist.”