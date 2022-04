Jumbo Visma aast op "één van de beste Nederlandse renners"

Zijn contract bij INEOS Grenadiers loopt eind dit jaar af, waardoor Dylan van Baarle op de nodige belangstelling kan rekenen.

Ook Jumbo Visma toont verregaande interesse in de Nederlander. “Ik mag niks zeggen, maar het is onzinnig om te ontkennen dat we interesse in hem hebben”, bevestigt sportief directeur Merijn Zeeman bij VeloNews.

“Hij is een van de beste Nederlandse renners. We zijn een internationaal team, maar met een Nederlandse kern. Dus natuurlijk willen we goede Nederlandse renners hebben, maar het belangrijkste is dat hij een van de beste klassiekerrenners ter wereld is.”

Van Baarle werd tweede in de Ronde van Vlaanderen en won daarna Parijs-Roubaix. “We zouden hem graag hebben, maar ik kan niet zeggen of het zal gebeuren. Ik denk dat er veel teams zijn die hem willen. Vooral zijn eigen team, INEOS. Zij hebben het fantastisch gedaan met hem en daar hebben we respect voor.”

Jumbo Visma leek bijna gewonnen spel te hebben, maar de zege in Parijs-Roubaix heeft het er niet gemakkelijker op gemaakt.