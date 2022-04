Tom Boonen en Sven Vanthourenhout schuiven onderschatte Belg naar voren: "Hij kan klassieke winnaar worden"

Tom Boonen en Michel Wuyts hebben er een druk voorjaar opzitten. En ze blikken nu ook nog eens terug, met voor hen de onderschatte renners ook.

In Wuyts & Boonen, een podcast van Het Laatste Nieuws, blikten Michel Wuyts en Tom Boonen en Sven Vanthourenhout nog eens terug op het voorjaar.

Voor bondscoach Sven Vanthourenhout én voor Tom Boonen is Quinten Hermans de meest onderschatte renner van het voorjaar.

"Quinten verdient meer aandacht. Hij is in mijn ogen een potentiële klassieke winnaar. Dat heeft hij bewezen in Luik-Bastenaken-Luik", aldus Boonen.

Michel Wuyts oppert een andere naam. "“Ben Turner (22) was de draaischijf bij INEOS Grenadries. Hij was veel belangrijker dan Tom Pidcock.”