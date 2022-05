Opnieuw Deense ritzege in Griekenland, drie Belgen in top-10 eindklassement

De vijfde (en laatste) etappe van de Ronde van Griekenland werd uiteindelijk een sprint met een elitegroep, waarbij ook enkele Belgen opnieuw de dienst uitmaakten.

De laatste etappe was een rit van 154 kilometer richting Ioannina. De vluchters zouden het uiteindelijk niet halen, waardoor we gingen sprinten.

Drie Belgen in top-10 eindklassement

Net als in etappe vier was het een Deen die de snelste was aan de meet, deze keer luisterend naar de naam Emil Toudal.

In de eindstand kwam de winst voor Aaron Gate niet meer in het gedrang. Vlaams kampioen virtueel koersen Lennert Teugels werd tweede, Gianni Marchand vijfde en Kenny Molly achtste.