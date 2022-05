Speelt bondscoach Vanthourenhout op WK extra troef uit? "Soms is hij fenomenaal, soms ook niet op de afspraak"

Dylan Teuns heeft er een prima voorjaar opzitten. De Waalse Pijl was het summum, maar hij liet al een heel voorjaar prima resultaten noteren. Een man om in de gaten te houden?

Mag Teuns ook op het WK later dit jaar in Australië hopen op een statuut van medekopman in het sterke Belgische blok? "Het is een moeilijke", beseft bondscoach Vanthourenhout in Het Laatste Nieuws.

Afspraak

"Wat hij de laatste weken laat zien is fenomenaal. Als hij eind september even goed is als nu, dan zullen we hem zeker uitspelen."

"Maar Dylan is soms ook niet op de afspraak. Op het EK vorig jaar in Trento was hij niet goed. Ook al liet hij toen vooraf goede dingen zien in de Tour de France en de Ronde van Polen. En ook op het WK was hij niet op zijn best."