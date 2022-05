Movistar juicht in Ruta del Sol voor vrouwen: Cubaanse verslaat de Spaanse Mavi García en wint eerste rit

Movistar kan bij de vrouwen ook winnen zonder Van Vleuten. In de Ruta del Sol was het een Cubaanse die de Spaanse formatie aan winst hielp.

In de openingsetappe werd 105,5 kilometer gereden van Salobreña naar Arenas. Het draaide vooral uit op een tweestrijd tussen Mavi García van UAE en Arlenis Sierra van Movistar. Sierra haalde het in de sprint en is meteen de eerste leidster.

Achter beide dames was de meest dichte ereplaats voor Ricarda Bauernfeind, een Duitse renster van Canyon/SRAM Generation. Bij de dames is de Ruta del Sol een driedaagse rittenkoers. In de tweede etappe ligt de aankomst in Mijas.