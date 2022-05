Voorgoed een band tussen Evenepoel, Gilbert en Luik-Bastenaken-Luik: "Philippe Gilbert is een wielerlegende"

Het is inmiddels tien dagen geleden dat Evenepoel Luik-Bastenaken-Luik won. Ook voor Gilbert was dat een bijzondere dag.

Het is algemeen geweten dat er een groot respect is tussen beide renners. Ook Evenepoel is zich bewust van de link tussen zichzelf, Gilbert en 'La Doyenne'. "Iedereen heeft wel ons dubbelinterview gezien dat we hebben gedaan. Phil was vroeger mijn idool. Hij zei me dat Luik-Bastenaken-Luik ooit op mijn palmares ging staan. Gek dat het bij mijn eerste Luik-Bastenaken-Luik al lukte."

Daarnaast was er nog een extra pigment aan de koers van zondag 24 april, vanuit de ooghoek van Gilbert bekeken. "Het is speciaal dat ik mijn eerste editie win en het ook de laatste editie is waar Philippe Gilbert aan meedeed", zegt Evenepoel. "Philippe Gilbert is een wielerlegende."

EXTREEM GEMOTIVEERDE GILBERT

Evenepoel pronkte met de trofee die Gilbert reeds elf jaar eerder veroverde. "Hij reed ook écht goed in Luik-Bastenaken-Luik", aldus Evenepoel over zijn voormalige ploegmaat. "Volgens mij was hij extreem gemotiveerd."