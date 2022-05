Arlenis Sierra wint 1e Ruta del Sol voor vrouwen

Arlenis Sierra van Movistar is de 1e winnares ooit van de Ruta del Sol. In de slotetappe kwam haar eindoverwinning niet meer in gevaar. De etappezege was voor haar ploegmate Jelena Enric

De laatste etappe van deze Ruta del Sol vertrok in Fuengirola voor een tocht van 139 km tot in Castellar de la Frontera. Onderweg waren er 2 beklimmingen: de Puerto de la Cruz en de Puerto Hacho de Gaucin. De eerste 57 km werden geneutraliseerd door een gekantelde vrachtwagen op het parcours. Bij de herstart moesten de rensters nog ruim 80 km afleggen. CONTROLE Na de 2 beklimmingen ontstond er een kopgroep met daarbij alle favorieten voor de eindzege. In de laatste kilometers waren er verschillende aanvallen, maar de Movistartroepen van leidster Arlenis Sierra zorgden ervoor dat alles bijeen bleef en controleerden het tempo. De eindwinst voor Sierra kwam niet meer in gevaar en wint als eerste vrouw ooit de Ruta del Sol. De 3e etappe was voor Sierra's ploeggenote Jelena Eric.