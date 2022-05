Philippe Gilbert straalt na ritzege: "Leuk dat ik hier de opvolger ben van Frank Vandenbroucke"

Philippe Gilbert schreef de derde etappe van de Vierdaagse van Duinkerke op zijn palmares.

Het was al eventjes geleden. De laatste zege van Philippe Gilbert dateerde van 11 september 2019, toen hij een rit in de Vuelta won. “Ik kwam naar hier om Arnaud De Lie te helpen maar die is er nu niet meer. Jongens, wat was dat zéér, zéér lang geleden dat ik nog eens won”, zei Gilbert achteraf.

“Het is leuk dat ik hier de opvolger ben van Frank Vandenbroucke. Het is ook een heel goed gevoel om eindelijk nog eens de handen omhoog te gooien op de streep. Nu hoop ik voor een goed eindklassement te gaan.”

Gilbert staat op een gedeelde eerste plaats, met de Nederlander Arvid de Kleijn die leider wordt. “Alles speelt zich zaterdag af op de flanken van de Kasselberg. Dat is een lopende helling, maar het is de herhaling van die hindernis die pijn gaat doen. We moeten nu doorlopend alert blijven. Het zal nog tussen veel renners gaan want de Vierdaagse van Duinkerke is een secondespel.”