Sean Kelly gelooft in Evenepoel: "Hij kan grote ronde winnen, maar ..." en "Dat was fout van zijn ploeg"

Gaat Remco Evenepoel ooit een grote ronde winnen? Een paar jaar geleden werd het als een zekerheid gezien, nu is het toch al een ander verhaal.

"Ik geloof erin, maar laat het hem stap voor stap doen. Hij moet stap voor stap kunnen groeien", aldus oud-winnaar Sean Kelly tegen Sporza.

Veel druk

"Het probleem met Evenepoel is dat de media hem te veel druk opleggen. "Kan Evenepoel de Giro winnen?", was de vraag die vorig jaar overal gesteld werd voor de start van zijn eerste grote ronde. Maar die vraag was toen totaal overbodig."

Volgens Kelly had Evenepoel vorig jaar nooit de Giro mogen rijden: "Het was een fout om hem daar zijn comeback te laten maken. Evenepoel kwam net terug na een horrorblessure en werd bij zijn terugkeer meteen opgezadeld met veel druk."