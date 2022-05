Caleb Ewan loopt geen zware blessures op en kan morgen starten in de tijdrit

Goed nieuws voor Lotto Soudal. Caleb Ewan heeft bij zijn zware val in de slotkilometer geen zware blessures opgelopen.

"Hij heeft enkel schaafwonden", klinkt het. "Hij zal morgen aan de start staan van de tijdrit."

๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡บ #Giro



Unfortunately, @CalebEwan touched the back wheel of Girmay, which caused him to crash just before the finish line.



Apart from several abrasions, Caleb came away without any severe injuries and will take the start in the ITT tomorrow. pic.twitter.com/AareBfGZMq