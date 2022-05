Eli Iserbyt nu ook ... mountainbiker: "Dit gaat me een betere crosser maken, absoluut"

Eli Iserbyt start zondag in zijn 1e wereldbekerwedstrijd mountainbike. De Olympische Spelen in Parijs 2024 zijn een mooi einddoel, maar het heeft ook andere bijbedoelingen.

Zondag is er in Albstadt de wereldbekermanche mountainbike. Ook Eli Iserbyt doet er mee. Het is zijn allereerste wereldbeker mountainbiken.

Het doel zijn de Spelen in Parijs in 2024, maar Iserbyt denkt er ook dingen te kunnen bijleren om een betere crosser te worden.

Absoluut betere crosser worden

"Absoluut. Je moet anderhalf uur vol rijden, dat is een stuk langer dan in het veld. Recupereren in het mountainbiken kan je enkel in de afdalingen, die langer zijn dan in het veldrijden", klinkt het bij Sporza.

"Maar als je weinig ervaring en daalsnelheid hebt zoals ik, zit je ook à bloc in de afdalingen. Het mountainbiken zal me dus zeker beter maken."