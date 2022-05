Opnieuw Belgisch succes in Duinkerke, erg verrassende leider

Donderdag was Philippe Gilbert nog aan de winnende hand in de Vierdaagse van Duinkerke, op vrijdag was het opnieuw raak voor de Belgen.

In een sprint na 175 kilometer koersen richting Aire-sur-la-Lys was het Lionel Taminiaux van Alpecin-Fenix die de zege pakte. Nieuwe Belgische ritzege Met Gerben Thijssen eindigde er nog een Belg in de top-3 van de daguitslag. Beiden pakken zo ook leuke bonifcatieseconden in het klassement. Beide Belgen staan - net als Philippe Gilbert - op een seconde van de voorlopige verrassende leider: Siskevicius.