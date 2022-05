Belgen boven in Vierdaagse van Duinkerke: Gianni Vermeersch klopt Oliver Naesen voor ritwinst, Gilbert is leider

In de Vierdaagse van Duinkerke hebben de Belgen de smaak te pakken. Vermeersch en Naesen maakten er een prangende strijd van in de vijfde etappe.

Alles draaide in de vijfde rit van de Vierdaagse van Duinkerke rond de Mont Cassel. Toen die voor de derde en laatste keer beklommen moest worden, was er sprake van een gegroepeerd peloton. Met nog iets meer dan een kilometer te gaan vond Philippe Gilbert het een goed moment voor zijn aanval.

Na zijn ritzege een paar dagen geleden was de zegehonger bij Gilbert duidelijk nog niet gestild. Het bleek echter nog iets te vroeg om voorop te kunnen blijven. Er was een andere Belg die wel iedereen het nakijken gaf: Gianni Vermeersch van Alpecin-Fenix.

NAESEN TWEEDE IN RIT EN KLASSEMENT

Op zijn versnelling had niemand een antwoord: Vermeersch kon op de meet het zegegebaar maken, voor Oliver Naesen. Die had ook wel een overwinning kunnen gebruiken. Jake Stewart werd derde, Philippe Gilbert vierde. Gilbert springt wel naar de leiding in het algemeen klassement en heeft nu vier seconden voorsprong op Oliver Naesen, die dus ook in de stand tweede is.