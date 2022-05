Gerben Thijssen pakt eerste profzege: "Derde keer goede keer"

Gerben Thijssen heeft de laatste rit van de Ronde van Duinkerke gewonnen. Het was zijn eerste profzege in zijn carrière.

De renner van Intermarché-Wanty Gobert had eerder deze week al aangegeven dat hij zijn zinnen op deze etappe had gezet. “Het stak me dat ik hier in twee massaspurten telkens de sterkste was, maar geen resultaat behaalde”, vertelde Thijssen achteraf. “De derde keer moest de goede keer worden.”

“Ik aasde op sportieve revanche, al voelden mijn benen niet echt fris of goed aan. Eens we de slotronde ingingen, nam het eergevoel het over en wou ik absoluut winnen. En dat lukte. Mijn eerste is binnen.”

Thijssen was dan ook heel blij met de zege. “Dit voelt als een droom die uitkomt. Ik hoop dat deze zege me ook veel vertrouwen geeft voor de toekomst.”