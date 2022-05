Oliver Naesen na tweede plek: "Trots naast Gilbert op podium te staan, wist dat het moeilijk ging zijn hem te passeren"

Oliver Naesen deed met een tweede plek van zich spreken, maar de eindwinst was voor Philippe Gilbert in de Vierdaagse van Duinkerke.

Oliver Naesen was met veel realisme aan de start van de laatste etappe gekomen. "Ik wist dat het moeilijk ging zijn om Philippe Gilbert te passeren in het algemeen klassement. De bonificatieseconden gekoppeld aan zijn overwinning in de derde rit gaven hem de vier seconden voorsprong die hij nodig had ten opzichte van mezelf. De slotrit ging te snel om nog te hopen hem voorbij te steken."

Ondanks het minieme verschil in de eindstand, kan Naesen gerust leven met wie de winnaar van de Vierdaagse van Duinkerke is. "Philippe heeft één van de mooiste bilans in de wielergeschiedenis. Ik ben trots om naast hem op het podium te staan aan het einde van deze Vierdaagse van Duinkerke."

De top drie halen was het doel deze week

Op zich heeft Naesen zijn doelstelling in deze wedstrijd ook wel bereikt. "De top drie halen was het doel deze week. Mijn terugkeer naar de koers na de klassiekers gaat dus gepaard met een enorme voldoening."