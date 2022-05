Caleb Ewan met vertrouwen bij de start in Catania

Caleb Ewan heeft vertrouwen in de rit van Catania naar Messina. Hij heeft geen schrik van de lange klim in het midden van de etappe. Dat laat hij weten aan Het Nieuwsblad.

Caleb Ewan heeft nog niet veel succes gehad in deze Giro. Hij kwam ten val in de 1e etappe en in de 3e etappe moest hij van te ver komen in de sprint.

In de rit van Catania naar Messina is er een nieuwe kans, maar onderweg ligt er een lange beklimming. Ewan denkt dat het lastig kan worden. Dat laat hij weten aan Het Nieuwsblad. Al ziet hij ook dat er veel tijd is om nadien terug te komen, moest hij lossen.

Op het einde van de rit zijn er een aantal bochten, maar dat vindt Ewan niet zo erg. Hij houdt van een technische finale. Hij zegt ook dat positionering zeer belangrijk om in die laatste bochten te gaan.