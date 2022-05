🎥 Philippe Gilbert blikt met video terug op knappe prestaties in Vierdaagse van Duinkerke: "Overwinning van de ploeg"

Neen, Philippe Gilbert hoeft nog niet afgeschreven te worden. Zijn knappe prestaties in Duinkerke deden Gilbert nog eens proeven van de overwinning.

In een filmpje op zijn YouTube-kanaal blikt Phil er nog eens op terug. "Ik ben gelukkig dat ik terug kon winnen in de Vierdaagse van Duinkerke", opent hij zijn relaas. "Met eerst een schitterende ritzege en vervolgens ook het eindklassement. Ik heb de leiderstrui kunnen pakken in de vijfde etappe op Mont Cassel."

Gilbert legt onder meer de nadruk op die etappe. "Je ziet aan het profiel dat het een zeer geaccidenteerde rit was. We moesten acht keer Mont Cassel, waar het bergop rijden is op kasseien, over. Op het einde liggen de kasseien er daar heel slecht bij."

Gelukkig voor Gilbert en Lotto Soudal liep het goed af. "Ik heb de mooie roze trui tot in Duinkerke gedragen. Mijn concurrenten wilden me natuurlijk verslagen, maar we hebben het goed gecontroleerd. Het was een overwinning van de ploeg."