Biniam Girmay over de sprint in Scalea: "Ik heb ervan genoten"

Biniam Girmay eindigde 4e in de massasprint in Scalea. Achteraf zei hij dat hij genoten had van de sprint.

In Scalea zat Biniam Girmay op de 1e rij om de millimetersprint tussen Arnaud Démare en Caleb Ewan te kunnen aanschouwen: "Zij waren vandaag sneller. Ik heb genoten van de hevige strijd en kijk al uit naar de volgende." Girmay eindigde 4e in een pure sprintersetappe: "Normaal heb ik liever lastigere aankomsten, maar ik kan ook genieten van pure sprintetappes. In de laatste 20 kilometer ging het er heel nerveus aan toe. De ploeg zette me op 700 meter van het einde goed af. Daardoor kon ik vol meesprinten. Tijdens de sprint moest ik een paar keer remmen, maar uiteindelijk sprintte ik nog naar een 4e plaats."