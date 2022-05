Op 23 mei zal Ellen Van Dijk het werelduurrecord aanvallen

Op 23 mei valt Ellen Van Dijk het werelduurrecord aan. Ze zal dat doen in het Zwitserse Grenchen.

Op 23 mei heeft Ellen Van Dijk een afspraak met de geschiedenis. Ze zal dan het werelduurrecord aanvallen. De poging zal om 5 uur in de namiddag in het Zwitserse Grenchen plaatsvinden.

De wereldrecordpoging zal over de hele wereld integraal live in beeld gebracht worden. Fans kunnen ook gratis in Grenchen gaan kijken.

Het huidige werelduurrecord staat op naam van Joscelin Lowden. Zij reed op 30 september vorig jaar naar een afstand van 48,405 km.