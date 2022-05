Axel Merckx krijgt hart onder de riem terwijl dochter Athina strijdt tegen tumor: "Hartverwarmend, fantastisch van Phil"

Het zijn persoonlijk weer zware tijden voor Axel Merckx en zijn familie. Dochter Athina moet nog altijd tegen tumoren strijden.

Woelige tijden voor het hele gezin. "Ik moet zeggen: we hebben wat familiale problemen gekend", aldus Axel Merckx in HLN. "Jodi en ik zijn inmiddels gescheiden. We wonen en leven nu elk apart. Vorlopig verdeel ik mijn tijd over België en Canada, maar ik heb recent iets gekocht in Sterrebeek en daar ga ik binnenkort ook vestigen. Die evolutie heeft natuurlijk niet echt geholpen... Maar Athina is een vechter."

Onlangs werd een fundraisingactie in het leven geroepen voor onderzoek naar een genezingsmethode voor de ziekte waar Athina aan lijdt. "Uiteraard is er de link met Athina, maar het draait niet uitsluitend om haar. Jodi houdt zich vooral bezig met de organisatorische kant, zelf moedig ik mensen aan tot steun. Het openingsweekend van de Giro leek me een prima startmoment."

GESPREK MET GILBERT IN MONACO

Er werd een replica aangeboden van een regenboogtrui van Eddy Merckx. 'Ik zal hem kopen voor 10 000 euro", schreef Philippe Gilbert op de Instagrampagina van Axel Merckx. "Fantastisch van Phil. We zagen elkaar enkele weken geleden in Monaco. We hadden het erover, maar ik stond er achteraf niet meer bij stil. Tot... ik zijn post zag. Zo hartverwarmend!"

Het blijft overigens niet bij die ene speciale trui die geveild wordt. "Tao Geoghegan Hart volgde als vriend van de familie kort daarop met een Ineos Grenadiers-trui. En ik kreeg ook al een gesigneerd Benfica-shift van Jan Vertonghen. Hele mooie gestes allemaal van grote persoonlijkheden."