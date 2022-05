Geen 2 zonder 3: Demi Vollering wint ook de laatste etappe en domineert zo volledig de Itzulia

Demi Vollering heeft ook de laatste etappe in de Itzulia gewonnen. Ze kwam in San Sebastian alleen over de streep en wint zo ook het eindklassement van de Itzulia.

De laatste etappe in de Itzulia was een soort van Clasica San Sebastian met de Jaizkibel en Murgil-Tontorra. In het begin van de rit vertrokken 2 rensters: Marit Raaijmakers en Giorgia Bariani. Ze hadden een maximale voorsprong van zo'n 3 minuten op het peloton.

In de aanloop naar de Jaizkibel vergrootte de kopgroep naar 5 rensters. Margaux Vigie, Morgane Coston en Naia Amondarain waren komen aansluiten. Op de Jaizkibel ging Coston in de aanval. Later sloten Jeanne Koorevaar en Shirin van Anrooij vanuit het peloton aan.

Net voor de laatste klim van de dag, de Murgil-Tontorra, plaatste van Anrooij haar aanval, maar dat duurde niet lang. Ze werd bijgehaald door de groep der favorieten. Even later sprong Demi Vollering weg op de Murgil-Tontorra. Haar voorsprong werd snel 15 tot 20 seconden en in de straten van San Sebastian wist ze die te behouden.

Zo pakt Vollering 3 op 3 in de Itzulia. Natuurlijk neemt ze dan ook het eindklassement mee naar huis.