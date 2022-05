'Eerste wedstrijd sinds overwinning in Luik-Bastenaken-Luik lonkt voor Remco Evenepoel'

De overwinning van Remco Evenepoel in Luik-Bastenaken-Luik is inmiddels ruim drie weken geleden. Zijn eerstvolgende wedstrijd komt er bijna aan.

Bij Het Nieuwsblad weten ze al welke wedstrijd dat gaat zijn: de Ronde van Noorwegen. Dat is een rittenkoers die binnen een week van start gaat, op dinsdag 24 mei. De laatste etappe zal op zondag 29 mei gereden worden. Dat zou dan voor Evenepoel zijn vijfde rittenkoers van het jaar worden.

Qua afwisseling zit het dan wel goed, want zijn vorige drie wedstrijden waren eendagskoersen. Remco Evenepoel verblijft voorlopig evenwel nog niet in Noorwegen. De renner van Quick-Step Alpha Vinyl zou zich op training in Spanje aan het klaarstomen zijn voor het vervolg van het seizoen.

VUELTA GROTE DOEL

Ook de Ronde van Zwitserland en de Ronde van Burgos staan in principe op zijn programma. Wat het rondewerk betreft, is de Ronde van Spanje het grote doel van Evenepoel in de tweede helft van het seizoen.