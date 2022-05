Van der Poel geeft aan hoeveel Giroritten hij er nog uitpikt en verzekert niet slechtgezind te zijn op Girmay

Neen, er is geen sprake van een nieuwe rivaliteit Van der Poel - Girmay. In de Giro hoopt Van der Poel nog wel enkele keren op een ritzege te kunnen jagen.

Mathieu van der Poel gaf op de tweede rustdag een persconferentie. Lees HIER wat hij daar te vertellen had. Ook verscheen Van der Poel nog even voor de camera van Sporza. "Ik hoop er nog een stuk of drie ritten uit te pikken", blikt de voormalige rozetruidrager vooruit. "In het hooggebergte zal het natuurlijk sowieso moeilijk zijn, maar ik kijk er wel naar uit om te zien hoe ik mij voel in week 2 en 3. Het is voor mij een ontdekking."

STEILE KNIKJES IN FINALE TIENDE RIT

De tiende etappe moet meteen één van die kansen worden. "De eerste honderd kilometer is relatief vlak. Ik heb gezien dat er een paar steile knikjes in zitten op het einde. Het is wel een attractief parcours", bevalt het profiel van de rit Van der Poel wel.

VDP kwam ook nog terug op de ludieke replieken tussen hem en Girmay en de koerstactiek van die laatste in Napoli. "Het is normaal dat je reageert op de favoriet van die etappe, ik zat er niet mee in. Het is vaak gebleken je zelf de koers niet wint als je reageert op één iemand. Ik denk dat we voor de overwinning hadden kunnen sprinten, maar het is niet dat ik er slechtgezind over was. Dat leek een beetje zo, maar dat was niet het geval."