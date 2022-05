Lotte Kopecky wint meteen in Burgos: "Ik ben blij met deze zege"

Lotte Kopecky won meteen bij haar terugkeer in Burgos: "Ik ben heel blij met die zege", vertelde Kopecky achteraf aan Sporza.

De Ronde van Burgos was de terugkeer van Lotte Kopecky, na een lange inactiviteit sinds de Parijs-Roubaix. Ze won meteen de 1e etappe. "Het was best lastig vandaag", vertelde ze aan Sporza. "In de finale kwam de wind van de zijkant. Het was moeilijk om uit de wind te blijven en energie te sparen, maar in de laatste 3 km waren we veilig. Ook was het best warm. Dus dat was eerst wennen, maar gelukkig kan ik daar goed tegen en had ik daar niet te veel last van."

"De sprint was licht hellend", ging Kopecky verder. "Ik wist dat die me zou liggen en ging er vol voor. Op 200 meter zette ik aan en hield ik stand. Ik ben blij met deze zege. En morgen is het een nieuwe kans. Hopelijk kan ik dan opnieuw winnen. 2 dagen op rij is fijn."