Coronavrije Marianne Vos voor het eerst in anderhalve maand nog eens begonnen aan een wielerwedstrijd

Liefst anderhalve maand heeft Marianne Vos niet kunnen koersen. Een coronabesmetting stuurde haar plannen danig in de war. Gelukkig ligt die periode achter haar.

Rond 12u is de start gegeven van de vrouwenkoers van Veenendaal-Veenendaal. Mét Marianne Vos aan de start. De vorige wedstrijd waar ze aan de start verscheen, was de Ronde van Vlaanderen op 3 april. Reeds anderhalve maand geleden dus.

Marianne Vos besloot nadien de Amstel Gold Race over te slaan om zich volledig toe te leggen op Parijs-Roubaix. Alleen: uren voor de start van Parijs-Roubaix testte de Nederlandse toprenster positief op Covid-19. Haar deelname aan de Helleklassieker kon ze zo op haar buik schrijven.

GROTE KOERSEN GEPASSEERD

Bij Jumbo-Visma gaven ze vervolgens de voorkeur aan een volledig herstel. Ook in Luik-Bastenaken-Luik deed Vos dus niet mee: alle resterende grote grote koersen uit het voorjaar waren dus gepasseerd. Zo duurde het tot op deze twintigste mei eer Vos opnieuw in een wielerwedstrijd in actie kwam.