Hoe Ineos Grenadiers goudhaantje Magnus Sheffield strikte: "De ploeg en ik passen goed bij elkaar"

Ineos Grenadiers heeft sowieso al zijn stempel gedrukt op 2022. Met onder meer Magnus Sheffield, de 19-jarige Amerikaan die de Brabantse Pijl won.

Sheffield maakt deel uit van de jonge garde die Ineos een nieuwe impuls geeft. Het is ook opmerkelijk hoe het toptalent bij de Britse formatie belandde. Zijn overeenkomst met het Amerikaanse Rally werd in augustus 2021 al beëindigd. Nadien volgden dat jaar enkel het WK op de weg en het WK tijdrijden. Vanaf het begin van 2022 kan Sheffield zich volledig ontplooien bij Ineos.

"De trainer die mij coachte bij Rally, werkte voor Ineos. Hij was de link, hij was diegene die mij introduceerde bij Ineos", legt Sheffield uit hoe de overstap tot stand kwam. "Ik had al met hen gesproken, maar tijdens het eerste coronajaar was er geen kans voor mij om de ploeg te vervoegen."

MEER JONGEREN BIJ INEOS DIT SEIZOEN

Het was dus niet onmiddellijk in kannen en kruiken. "Ik ben wel contact blijven houden met de coaches en trainers. Het draaide zo uit dat ze dit seizoen de kans hadden om wat meer jonge renners aan te trekken, met wie ze ook aan hun ontwikkeling voor de volgende jaren willen werken."

Sheffield paste helemaal in dat profiel en heeft het talent om het bij een ploeg als Ineos waar te maken. "Ik voldeed aan hun criteria. De ploeg en ik passen ook gewoon goed bij elkaar", besluit de youngster.