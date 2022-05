Lefevere vindt berichtgeving over eventuele komst Merlier onrespectvol richting Cav en toont interesse in lead-out

Is de sprinttrein van Quick-Step aan vernieuwing toe? Lefevere praat alvast met Merlier. Voor Cav is het wel vervelend om die berichtgeving te moeten lezen, beseft de CEO van Quick-Step.

In de media werd immers al bericht over de overstap van Tim Merlier naar Quick-step, die zo goed als rond zou zijn. Merlier in, Cavendish out: dat is de teneur. Lefevere schrijft in zijn column in Het Nieuwsblad dat hij zich daar aan stoort, omdat Cavendish die dingen ook moet lezen terwijl hij nog heel gemotiveerd bezig is in de Giro. Naar eigen zeggen is er ook nog geen overeenkomst met Merlier.

Lefevere erkent wel met Merlier te praten, zoals hij dat ook doet met andere renners. Zo maakt de sterke man van Quick-Step Alpha Vinyl zijn interesse in Ramon Sinkeldam bekend. De Nederlander is de lead-out van Arnaud Démare bij Groupama-FDJ: een combinatie die reeds driemaal succesvol bleek in de Giro. Sinkeldam is bij de Franse formatie einde contract.

SPECIFIEKE POSITIE

Lefevere is dus op zoek naar een nieuwe lead-out, omdat het een specifieke positie is en Mørkøv niet de eeuwige jeugd heeft. Afwachten dus hoe de sprinttrein van Quick-Step er volgend jaar uitziet en wie de afwerkers met dienst is. Wat voor Lefevere wel duidelijk is: Jakobsen, Cavendish en Merlier in één team, dat is te veel van het goede. Er moeten dus keuzes gemaakt worden.