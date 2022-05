Demi Vollering wint de laatste rit in de Ronde van Burgos, Juliette Labous is eindwinnaar

Juliette Labous heeft de Ronde van Burgos gewonnen. In de slotrit werd ze 2e na Demi Vollering.

In de laatste etappe van de Ronde van Burgos stond er nog een zware aankomst bergop op het menu. Het peloton vertrok in Covarrubias. De aankomst lag op de top van de Lagunas de Neila, een klim van bijna 12 km aan 6,3%. Vooral de laatste 3 km waren stijl. De etappe was 125 km lang.

Rond halfweg koers vertrok een kopgroep van 5 met daarbij Lotte Kopecky en Lucinda Brand. Aan de voet van de slotklim werden ze weer gegrepen.

Op die slotklim reed het peloton eerst tempo. Achteraan stond de deur open. Halverwege de klim vielen Demi Vollering, Juliette Labous en Paula Andrea Patiño aan. In de slotstroken versnelde Vollering en won. Labous werd 2e en nam de leiderstrui over.