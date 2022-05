Tevreden Dylan Groenewegen in de Veenendaal-Veenendaal Classic: "Blij dat Intermarché-Wanty-Gobert voorbijkwam"

Dylan Groenewegen won de Veenendaal-Veenendaal Classic. "Ik was blij toen Intermarché-Wanty-Gobert voorbijkwam", zei hij achteraf in het flashinterview. De nummers 2 en 3 hadden alleen maar respect voor de winnaar.

In de Veenendaal-Veenendaal Classic was Dylan Groenewegen de snelste in de massasprint. Hij schreef zo voor de 4e keer die wedstrijd op zijn naam. "Kaden Groves bracht me in het juiste wiel en op 200 meter van de streep ging ik aan", zei hij achteraf in het flashinterview. "Dat was voldoende. Het was nochtans moeilijk om door al dat draaien en keren een treintje te vormen voor de sprint. Dus ik was blij toen Intermarché-Wanty-Gobert voorbijkwam."

De 2e in Veenendaal was Gerben Thijssen: "De ploeg bracht me perfect. Misschien wachtte ik iets te lang om aan te gaan, maar tegen deze Groenewegen viel er weinig tegen te beginnen. Dus het is geen schande om te verliezen. Hij is een groot kampioen."

Bij nummer 3 Arnaud De Lie was er ook veel respect voor de winnaar. "Samen met Groenewegen op het podium staan, is niet slecht", zei hij. "Maar je wil altijd meer. Ik ben wel blij met mijn podiumplaats. We hebben met de ploeg een mooie koers gereden."