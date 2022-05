Aanval van het werelduurrecord voor Ellen van Dijk: "Hopelijk gaan meer vrouwen volgen"

Ellen van Dijk valt in Grenchen het werelduurrecord aan. In de aanloop naar die poging had ze een gesprek met Wielerflits. "Hopelijk gaan er nog vrouwen volgen", zegt ze.

Op 23 mei heeft Ellen van Dijk een afspraak met de geschiedenis. Dan valt ze het werelduurrecord aan. Dat staat sinds 2021 op naam van Joscelin Lowden die 48,405 km reed. Van Dijk doet haar poging in Grenchen. Dat is op dezelfde wielerbaan als Lowden deed. Van Dijk had vooraf een gesprek met Wielerflits.

"Een van de grootste uitdagingen zal de focus zijn", zegt van Dijk. "Op het WK in Leuven nam ik deel aan de tijdrit en die duurde 36 minuten. Dat is de langste tijdrit die ik ooit in mijn carrière gedaan heb. Dat is net over halfweg en daarin kan je nog toewerken naar bochten of een klimmetje, maar tijdens de recordpoging is er enkel de dikke zwarte lijn. Het gaat er gewoon om wat er tijdens dat uur in mijn hoofd zit. En dat hangt af van dag tot dag bij mij."

OPOFFERINGEN

Van Dijk prijst zichzelf gelukkig dat ze het werelduurrecord kan aanvallen: "Het kost veel energie en geld. En er zijn ook niet veel vrouwen die tijd en geld willen en kunnen opofferen. Ook is het niet voor iedereen weggelegd, omdat je als topper bij de vrouwen het hele seizoen top moet zijn."

Van Dijk probeert met haar poging het werelduurrecord weer op de kaart te zetten, zodat nog vrouwen gaan volgen. "En hopelijk is het een goede poging, waardoor je het enkel op hoogte kan verbreken", sluit ze af.