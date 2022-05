De "in het begin nerveuze" Ellen van Dijk is blij met haar werelduurrecord

Ellen van Dijk is de nieuwe werelduurrecordhoudster. Al was ze in het begin wat nerveus, gaf ze achteraf toe tijdens het flashinterview.

Nadat Ellen van Dijk het werelduurrecord had verbroken, stond ze Jens Voigt te woord voor het flashinterview. "Vanaf de start zag ik de zwarte lijn en die bleef ik zien voor de rest van de rit", grapte ze meteen.

"In het begin was ik wat nerveus en daardoor kon ik niet meteen doen wat we wilden doen", ging van Dijk verder. "Als ik mij goed zou gevoeld hebben, was het plan om in het tweede deel te versnellen, maar het was beter om een beetje te vertragen. Na 45 minuten had ik het gevoel dat te traag was en ik wou dan versnellen, maar dat ging niet. Uiteindelijk ben ik blij dat ik het werelduurrecord heb."

"Halfweg had ik het gevoel dat ik verder onder ons vooropgestelde schema zaten", zei van Dijk. "Dus ik wist dat ik best niet te veel mocht vertrouwen. Op het einde begon ik ook een beetje te zwalpen. Ik was dan ook blij toen ik hoorde dat het gedaan was."