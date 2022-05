Het is haar gelukt: Ellen van Dijk is de nieuwe werelduurrecordhoudster

Ellen van Dijk heeft het werelduurrecord verbroken. De nieuwe afstand is 49,254 km.

In het Zwitserse Grenchen had Ellen van Dijk een afspraak met de geschiedenis. Daar zou ze het werelduurrecord aanvallen, dat op naam stond van Joscelin Lowden die in 2021 48,405 km ver reed.

Van Dijk had zich minutieus voorbereid en dat was eraan te zien. Ze reed heel de tijd voor op schema en halfweg had ze al bijna 25 km gereden. Ze reed toen al aan een gemiddelde van boven 49 km per uur en heel de tijd rondes tussen 18 en 19 seconden.

Met nog een kleine minuut te gaan had van Dijk de afstand al gehaald. Het was dan nog zaak om het volledige uur vol te houden. Het nieuwe werelduurrecord is 49,254 km.