Stan Dewulf komt weer boven water met podiumplaats: "Best mogelijke uitslag waar ik op mocht hopen"

Stan Dewulf heeft nog eens zijn stempel kunnen drukken op een profkoers. Zijn podiumplaats in Boucles de l'Aulne-Châteaulin bewijst dat er voor hem nog wel wat moois mogelijk is dit seizoen.

Het is niet uitgesloten dat zijn moeilijk voorjaar daar wat twijfel over zaaide. Recent zien we wel een heropleving bij Dewulf, met eerst een zege in een kermiskoers in Ruddervoorde en nu dus een derde plaats in een Franse 1-1-koers.

"Het was een actieve en agressieve koers", vertelt Dewulf. "Met Clément Venturini, Paul Lapeira en Valentin Paret-Peintre zaten drie renners van AG2R Citroën in de vroege vlucht. Na een groot gevecht was ik in staat om deel uit te maken van de kopgroep van negen die kon strijden voor de overwinning. Het was een gevecht met het peloton op een moeilijk parcours."

NOG NIET GEWELDIG

"De derde plek was de best mogelijke uitslag waar ik op mocht hopen met mijn huidige vorm", bespreekt Dewulf zijn resultaat. Een dag eerder deed hij nog mee aan de Ronde van Finistère. Daar reed hij niet uit. Dewulf had betere benen in L'Aulne-Châteaulin, maar voelde zich naar eigen zeggen nog 'niet geweldig'. "Mijn overwinning van vorig jaar in deze koers heeft me het vertrouwen gegeven om toch podium te rijden."