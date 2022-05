Australië boven in Thüringen Tour: deze keer wint andere renster van BikeExchange, Mieke Docx van Lotto in top 10

Voor de tweede dag op rij juicht een Australische van BikeExchange in de Thüringen Tour. Deze keer was het niet Alexandra Manly, al blijft die wel aan de leiding.

De tweede etappe van de Lotto Thüringen Ladies Tour was een rit van net geen honderd kilometer, van en naar Gera. De rit zou uitdraaien op een massasprint. Deze keer trok BikeExchange-Jayco voor ritwinst niet de kaart van Manly, maar wel die van haar landgenote Georgia Baker. Dat draaide prima uit: Baker maakte het netjes af.

De Italiaanse Maria Giulia Confalonieri was de renster die nog het meest in de buurt kwam van Baker. Confalonieri legde beslag op de tweede plaats. De Nederlandse Femke Markus van Parkhotel Valkenburg werd derde. Mieke Docx, renster bij de Lottto Soudal Ladies, reed als tiende over de streep.

Aangezien Alexandra Manly op kop blijft in het klassement, is het al een perfecte tweedaagse geweest voor BikeExchange. Ze heeft zeven seconden voorsprong op Markus. Sanne Cant is tiende in de stand.