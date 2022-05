Victor Campenaerts wil naar het WK: "Hangt van twee mensen af"

Victor Campenaerts reed met Parijs-Roubaix zijn laatste koers. Hij bereidt zich beetje bij beetje voor op het najaar.

Het grote doel voor het najaar is ongetwijfeld het WK in Wollongong in Australië. “Uiteraard hoop ik op een WK-selectie”, zegt Campenaerts in Het Nieuwsblad.

“Maar dat hangt af van de voorkeur van Wout van Aert en hoe de bondscoach het ziet. Mijn najaar is alvast gebaseerd op dat WK met ook nog een hoogtestage.”

Campenaerts weet waar hij wil pieken. “De komende weken wil ik vooral koersritme opdoen. In de Baloise Belgium Tour kan ik in principe een goede klassement ambiëren, gezien het feit dat er naast een tijdrit ook een etappe in de Vlaamse heuvelzone en Ardennen gepland staat. Daar wil ik dus wel in orde zijn.”