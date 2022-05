📷 Julian Alaphilippe rijdt mee op trainingskamp in de Sierra Nevada

Julian Alaphilippe is op dit moment op trainingskamp in Sierra Nevada. Hij deelde dat mee via zijn sociale media.

Eerder deze week had Julian Alaphilippe al verteld dat hij terug op de fiets zit na zijn zware val in Luik-Bastenaken-Luik. Later toonde hij beelden van een trainingsritje op trainigskamp in de Sierra Nevada. Tijdens die trainingskamp werkt Alaphilippe verder aan zijn revalidatie. Om zo zich voor te bereiden op de rest van zijn seizoen. Retour dans les roues ⏳ pic.twitter.com/QfdTJtHOwy — Julian Alaphilippe Officiel (@alafpolak1) May 25, 2022