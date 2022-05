Julian Alaphilippe heeft goed nieuws: "Ik zit terug op de fiets"

Julian Alaphilippe zit voor het eerst sinds zijn zware val in Luik-Bastenaken-Luik terug op de fiets. Dat heeft hij laten weten via zijn ploeg.

In Luik-Bastenaken-Luik kwam Julian Alaphilippe zwaar ten val. "Na mijn laatste controle in Herentals zit ik voor het eerst weer op de fiets", laat hij weten via zijn ploeg Quick Step-Alpha Vinyl. "Mijn long is volledig hersteld. Alleen doen mijn breuken nog wat pijn, maar dat is normaal. Dat moet altijd langer herstellen, maar ik mocht weer starten met trainen van de dokter."

"Ik heb eerst op de rollen getraind", gaat Alaphilippe verder. "Daarna ben ik ook enkele uren op de weg gaan trainen. Na enkele dagen voelde ik geen negatieve weerslag. Dus we hebben dan beslist om mee te gaan op hoogtestage in de Sierra Nevada. Natuurlijk kan ik niet hetzelfde doen als mijn ploegmaats, want ik moet terug in vorm geraken en ik moet opletten met mijn blessures."

"Elke dag gaat het beter", vervolgt Alaphilippe. "Als het zo doorgaat, kan ik misschien zelfs deelnemen aan de Tour. Al is het ook belangrijk om niet te overhaasten en geduld te hebben. Ook ga ik het advies van het medische team blijven volgen."