🎥 Nieuwe dubbelslag voor Remco Evenepoel in Noorwegen

De klim naar Imingfjell zorgde halfweg koers voor de nodige waaiers. De slotklim zorgde voor de nodige afscheiding in deze etappe.

Tao Geoghegan Hart trok aan de bel, ook Esteban Chaves en Jay Vine waagden een poging. Er bleven uiteindelijk zes renners voorin, met leider Johannessen, Evenepoel, Luke Plapp en Cian Uijtdebroeks.

Evenepoel schudde enkele keren aan de boom en plots moest Johannessen lossen. Op vijf kilometer van het einde reed Evenepoel alleen weg en pakte hij zijn tweede ritzege en opnieuw de leiderstrui in deze Ronde van Noorwegen.

⭐️⭐️ @EvenepoelRemco WINS STAGE 3 ⭐️⭐️



What a ride from the @qst_alphavinyl rider! 🔥#TourofNorway 🇳🇴 pic.twitter.com/J2MEPM4BHf