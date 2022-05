Groep Van Avermaet gegrepen in slotkilometers maar Capiot zorgt wel voor Belgische zege in Boucles de la Mayenne

Een Belgische zege in Boucles de la Mayenne! Niet Greg Van Avermaet, wel Amaury Capiot heeft hiervoor kunnen zorgen.

Greg Van Avermaet had duidelijk zijn zinnen gezet op de derde rit in Boucles de la Mayenne, die vertrok in Saint-Berthevin en zou aankomen in Château-Gontier-sur-Mayenne. Nadat hij al eens eerder had aangevallen, was Van Avermaet ook mee toen de goede ontsnapping tot stand kwam.

Ook mee vooraan in zijn gezelschap: Morne van Niekerk, Joel Suter, Vinicus Rangel Costa, Niklas Larsen, Anthony Turgis, Connor Swift en Thibault Ferrasse. Meer dan anderhalve minuut kregen ze niet, maar het peloton moest toch de tenen uitkuisen om de vluchters terug te grijpen.

CAPIOT KLOPT HALVORSEN

Onder de rode vod was het dan toch gebeurd. Aan de sprinters om zich vervolgens vliegensvlug in stelling te brengen. Amaury Capiot deed dat het best: de Belg van Arkéa-Samsic klopte Halvorsen en Lobato en pakte zijn tweede overwinning van het seizoen.